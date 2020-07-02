По состоянию на 2 июня в Украине подтверждено 45887 случаев COVID-19, из них 20 053 выздоровели, 1185 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 889 случаев, сообщил Центр общественного здоровья.

Количество зарегистрированных активных больных по состоянию на 02.07 составляет 24650 человек.

Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано в Черновицкой (304,1), Львовской (188,3) и Ривненской (167,6) областях.

Сейчас госпитализированы 4485 человек, из них 98 подключены к аппарату ИВЛ.

Всего в госпитализации нуждались 12234 человек, подключении к аппарату ИВЛ – 401 пациент.

Заболевание подтверждено у 3308 детей и 6828 медиков, из них 4175 медработников выздоровели.

33 653 больных находились на амбулаторном лечении.