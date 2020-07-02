Совет Безопасности ООН утвердил резолюцию, предусматривающую немедленное прекращение огня во всех вооруженных конфликтах и обеспечение гуманитарной и медицинской помощи в период пандемии COVID-19.

Об этом сообщил пресс-секретарь Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

«Через 100 дней после призыва генсекретаря ООН к глобальному прекращению огня на время пандемии COVID-19 Совбез сегодня наконец одобрил долгожданную резолюцию», - написал он в Facebook в среду вечером.

В документе, в частности, говорится об «общем и немедленном прекращении боевых действий» во всех конфликтных ситуациях и содержится призыв ко всем сторонам вооруженных конфликтов «немедленно начать длительную гуманитарную паузу по крайней мере в течение 90 дней».

В резолюции отмечается, что это должно способствовать безопасной и бесперебойной доставке гуманитарной и медицинской помощи в соответствии с международным правом, в том числе международного гуманитарного права и права беженцев.