Министр финансов Украины Сергей Марченко не видит оснований для существенных колебаний курса гривни на валютном рынке в связи с решением главы Национального банка Якова Смолия подать в отставку, сообщает УНИАН.

«Я считаю, что нет никаких оснований волноваться за курс в связи с отставкой высокопоставленного чиновника. Мы, возможно, сегодня можем видеть некую турбулентность на рынке, но я считаю, что будут приняты соответствующие решения и возможно в ближайшее время все успокоится. Поэтому нет никаких оснований считать, что это решение главы НБУ каким-то образом изменит ситуацию на валютном рынке», - заявил Марченко на брифинге.

По его словам, отставка главы НБУ не должна влиять на макроэкономическую стабильность государства.

Как сообщал ForUm, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.

2 июля президент внес в Верховную Раду проект постановления об увольнении Смолия.

Члены правления НБУ разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.

В Офисе президента Украины заявили, что обеспечение независимости Нацбанка остается безусловным приоритетом.

Яков Смолий работал в должности главы НБУ с марта 2018 года.