Европейский Союз не признает незаконную аннексию Крыма Россией и проведение РФ на территории полуострова референдума о внесении поправок в российскую Конституцию.

Об этом сказал представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Питер Стано в комментарии Интерфакс-Украина.

«ЕС не признает незаконную аннексию Крымского полуострова Россией, что является нарушением международного права. Поэтому ЕС не признает проведение голосования Россией на территории полуострова, являющегося частью Украины», - заявил он.

Стано также констатировал, что «аналогичным образом, владельцы российских паспортов, выданных в районах, которые в настоящее время не находятся под контролем украинского правительства, в противоречие с Минском соглашениями, а не должны принимать участие в выборах, организуемых Российской Федерацией».

«Европейский Союз остается неизменным в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины», - заключил он.

Как сообщалось ранее, отдельные французские евродепутаты прибыли с трехдневным визитом в оккупированный Крым, который запланирован с 30 июня по 2 июля.

Возглавил делегацию депутат Европарламента, член комитета по иностранным делам, президент Ассоциации «Франко-российский диалог» Тьерри Мариани.

Киев ждет официальной реакции Парижа на поездку французских депутатов в Крым

В Украине прокуратура уже возбуждала уголовное производство в отношении аналогичного визита Мариани и его коллег в 2016 году.

Европарламент дистанцировался от французских евродепутатов, которые находятся с визитом в оккупированном Крыму.