Европарламент дистанцировался от французских евродепутатов, которые находятся с визитом в оккупированном Крыму.
Об этом заявил спикер Европарламента в комментарии изданию Euractiv, сообщает Европейская правда.
«Если это подтвердится, то речь идет о частном визите, который никоим образом не обязывает парламент», - заявил пресс-секретарь.
«Это не официальная делегация Европейского парламента», - настаивает он.
Как сообщалось ранее, отдельные французские евродепутаты собрались с трехдневным визитом в оккупированный Крым, который запланирован с 30 июня по 2 июля.
Возглавит делегацию депутат Европарламента, член комитета по иностранным делам, президент Ассоциации «Франко-российский диалог» Тьерри Мариани.
Киев ждет официальной реакции Парижа на поездку французских депутатов в Крым
В Украине прокуратура уже возбуждала уголовное производство в отношении аналогичного визита Мариани и его коллег в 2016 году.
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