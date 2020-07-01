Европарламент дистанцировался от французских евродепутатов, которые находятся с визитом в оккупированном Крыму.

Об этом заявил спикер Европарламента в комментарии изданию Euractiv, сообщает Европейская правда.

«Если это подтвердится, то речь идет о частном визите, который никоим образом не обязывает парламент», - заявил пресс-секретарь.

«Это не официальная делегация Европейского парламента», - настаивает он.

Как сообщалось ранее, отдельные французские евродепутаты собрались с трехдневным визитом в оккупированный Крым, который запланирован с 30 июня по 2 июля.

Возглавит делегацию депутат Европарламента, член комитета по иностранным делам, президент Ассоциации «Франко-российский диалог» Тьерри Мариани.

Киев ждет официальной реакции Парижа на поездку французских депутатов в Крым

В Украине прокуратура уже возбуждала уголовное производство в отношении аналогичного визита Мариани и его коллег в 2016 году.