Делегация французских депутатов Европарламента посетит Крым с трехдневным визитом. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на главу комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрия Гемпеля.

«Делегация депутатов Европейского парламента посетит Крым с 30 июня по 2 июля. Все они являются депутатами Европарламента от Франции», - сказал Гемпель.

По его словам, возглавит делегацию депутат Европарламента, член комитета по иностранным делам, президент ассоциации «Франко-Российский диалог» Тьерри Мариани.

Встреча делегации состоится в международном аэропорту «Симферополь».

«В рамках визита члены делегации в качестве экспертов посетят избирательные участки в Ялте и Симферополе и оценят процесс голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации», - добавил Гемпель.