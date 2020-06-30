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Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в ходе встречи с послом Франции в Украине Этьеном де Понсеном попросила официально отреагировать на незаконный визит делегации французских депутатов Европарламента во главе с Тьерри Мариани в оккупированный РФ Крым. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе МИД.

«Первый заместитель министра привлекла внимание посла к недопустимости контактов граждан Франции с представителями оккупационной администрации РФ на временно оккупированных территориях Украины. В этой связи Джапарова обратилась с просьбой официально отреагировать на незаконный визит делегации французских депутатов Европарламента во главе с Тьерри Мариани в Крым (30 июня-2 июля)», - говорится в сообщении.

Этьен де Понсен со своей стороны подтвердил неизменную позицию официального Парижа по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, в т.ч. в рамках ООН и других международных организаций, а также заверил, что передаст в МИД Франции обращения Джапаровой относительно визита французских депутатов Европарламента в Крым.
ForUm

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