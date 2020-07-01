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Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что в ОП готовят новый законопроект, предусматривающий наказание за публикацию секретных разговоров чиновников.

Об этом он сказал в комментарии Washington Post, сообщает «Украинская правда».

Ермак отметил, что это необходимо для «защиты государственной безопасности».

«Это не нормально, когда кто-то записывает главу государства. (Речь идет о записях переговоров Петра Порошенко и Джо Байдена). И не важно кто совершил этот незаконный поступок, гражданин Украины по каким-то внутренним мотивам, или за этим стоят какие-то иностранные спецслужбы», – отметил Ермак.

Напомним, 19 мая народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко.

В штабе Байдена назвали «пленки» сильно отредактированными.

Президент Владимир Зеленский заявил, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова зарегистрировала уголовное производство относительно обнародованных записей.

В свою очередь Порошенко заявил, что «пленки Деркача» о якобы влиянии Байдена – спецоперация Кремля.

По так называемым пленкам Деркача открыто два уголовных производства, и их расследуют ГБР и НАБУ.
ForUm

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