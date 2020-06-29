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Иран и Франция согласовали дату начала расшифровки бортовых самописцев пассажирского самолета МАУ, сбитого под Тегераном в начале года.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана по правовым и международным вопросам Мохсен Бахарванд, передает Tasnim.

«Команда экспертов и технических специалистов из Исламской Республики Иран будет руководить исследовательской работой, а считывание информации будет осуществляться под руководством и контролем иранской команды», — заявил представитель МИД Ирана.

По его словам, черные ящики будут доставлены во Францию иранскими специалистами, и работы по расшифровке начнутся 20 июля 2020 года. Другие страны могут направить своих представителей во Францию ​​в качестве наблюдателей.

Как сообщал ForUm, 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании »Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

11 января Иран заявил, что самолет по ошибке сбили ракетой «земля-воздух». Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за крушение самолета.

СМИ предполагали, что Иран не решится передать регистраторы другой стране, опасаясь, что появятся дополнительные подробности катастрофы, в том числе данные о 20 секундах между попаданием первой и второй ракет «земля-воздух» в самолет Boeing-737.

В марте официальный представитель Ирана в Международной организации гражданской авиации согласился передать бортовые самописцы Франции или Украине для анализа, однако до сих пор этого выполнено не было.

В Иране задержаны шестеро обвиняемых в связи с делом о сбитии самолета.
ForUm

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