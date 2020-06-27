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Наводнения на западной Украине полностью уничтожили 22 000 приусадебных хозяйств. Об этом в эфире «Свобода слова Савика Шустера» заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает LIGA.net.

«Я хочу одну цифру назвать, она колоссальная, я хочу чтобы вы вдумались. 22000 приусадебных хозяйств, огородов и садов людей по четырем областям уничтожены», - сказал Аваков.

Также, по его словам, в пострадавших от стихии областях повреждены 205 км дорог и более 120 мостов, затоплены около 5000 колодцев с питьевой водой. Аваков сообщил, что воду людям привозят на вертолетах спасатели ГСЧС.

Напомним, из-за резкого ухудшения погоды и паводка на Прикарпатье и Буковине введены чрезвычайные меры безопасности.   

Произошло значительное подтопление более нескольких сотен домов, пострадали дороги. Погибли трое людей.

По прогнозам Укргидрометцентра паводковая ситуация в западном регионе должна стабилизироваться до конца этой недели.

В результате стихии в Ивано-Франковской области разрушены 110 км автодорог, 90 мостов и 1850 м береговых укреплений, повреждены 427,5 км дорог и 130 мостов.

Кабмин выделил 672 млн грн на первоочередные шаги по ликвидации последствий наводнений.  

 
ForUm

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