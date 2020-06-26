Детективы НАБУ сообщили о подозрении бывшему председателю Кировоградской областной государственной администрации Андрею Балоню и должностному лицу этой же ОГА, уличенным в получении неправомерной выгоды, сообщает пресс-служба САП.

Действия указанных лиц квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Так, в ходе досудебного расследования установлено, что должностные лица предложили одному из руководителей органа государственной власти в области предоставить им 1,8 млн гривен неправомерной выгоды за не совершение действий, направленных на препятствие в проведении его служебной деятельности.

Предварительно зафиксирован факт получения ими первого транша денег - 100 тыс. Гривен.

Прокуроры будут настаивать на избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения для председателя ОГА 12 млн гривен залога и 8 млн гривен для его пособника.

Сейчас ходатайства об избрании меры пресечения направлены в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения.

Как сообщал ForUm, вечером 25 июня сотрудники Службы безопасности Украины совместно с НАБУ под процессуальным руководством САП задокументировали главу Кировоградской ОГА Андрея Балоня и должностное лицо этой же ОГА на вымогательстве денег из руководителей некоторых контролирующих структур региона.

По версии предварительного следствия, руководитель ОГА планировал незаконно получить от регионального представительства государственного органа в области 1,8 млн гривен.

25 июня Кабинет Министров согласовал отставку Балоня с поста председателя Кировоградской областной госадминистрации.

26 июня президент Владимир Зеленский принял решение об отставке Балоня.