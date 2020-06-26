Служба безопасности Украины совместно с НАБУ под процессуальным руководством САП задокументировала главу одной из областных госадминистраций и должностное лицо этой же ОГА на вымогательстве денег из руководителей некоторых контролирующих структур региона. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

По версии предварительного следствия, руководитель ОГА планировал незаконно получить от регионального представительства государственного органа в области 1,8 млн гривен.

Оперативники спецслужбы задокументировали получение посредником первой части неправомерной выгоды в размере 100 тыс. гривен в июне 2020 года. Руководителя ОГА вместе с сообщником задержали, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, во время передачи второго «транша» в сумме 250 тыс. гривен.

Продолжаются процессуальные действия. Председателя ОГА и чиновника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Правоохранители провели неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления.

По данным УП – задержанным является председатель Кировоградской ОГА Андрей Балонь.

Накануне, 25 июня, Кабинет Министров согласовал отставку Балоня с поста председателя Кировоградской областной госадминистрации.