также в разделеОбщество
Буки для IKEA: Гослесагентство назвало материал заказным, но обещает проверку 9
Замминистра образования увольняется после назначения Шкарлета 11
Паводки на западе: Прокуратура начала расследовать массовую вырубку леса 18
В РФ объявили в розыск за «призывы к терроризму» украинского журналиста 11
Агент НАБУ: Балонь был назначен главой ОГА по личной просьбе Зеленского 12
Движение на трассе Одесса-Рени пока не перекрывают 13
Зеленский на Прикарпатье: Нормальная жизнь возобновится в ближайшие дни 23
25 июня. Картина дня 28
Украинский посол призвал Германию пересмотреть школьные программы по истории 30
Новую марку Укрпочты номинировали на лучшую в Европе 18
Эпидемиолог: Вторая волна коронавируса может осложниться гриппом и ОРВИ 12
На Одесчине перекрывают трассу из-за угрозы подтопления 32
Лиза Богуцкая: «Я - фашистка» 62
Вступительная кампания в вузы продлится с 1 по 22 августа 11
Оксана Марченко: Могущество нашей семьи в том, что мы никогда не опустимся до «око за око» 32
Оксана Марченко: Политика «1+1» построена на противопоставлении одной части Украины другой 35
Суд избрал меру пресечения Омеляну 364
В МВД заявили, что готовы взять под охрану пострадавшую из Кагарлыка 14

Служба безопасности Украины совместно с НАБУ под процессуальным руководством САП задокументировала главу одной из областных госадминистраций и должностное лицо этой же ОГА на вымогательстве денег из руководителей некоторых контролирующих структур региона. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

По версии предварительного следствия, руководитель ОГА планировал незаконно получить от регионального представительства государственного органа в области 1,8 млн гривен.

Оперативники спецслужбы задокументировали получение посредником первой части неправомерной выгоды в размере 100 тыс. гривен в июне 2020 года. Руководителя ОГА вместе с сообщником задержали, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, во время передачи второго «транша» в сумме 250 тыс. гривен.

Продолжаются процессуальные действия. Председателя ОГА и чиновника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Правоохранители провели неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления.

По данным УП – задержанным является председатель Кировоградской ОГА Андрей Балонь.

Накануне, 25 июня, Кабинет Министров согласовал отставку Балоня с поста председателя Кировоградской областной госадминистрации.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
5990 грн.
94
Теги