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Кабинет Министров согласовал отставку Андрея Балоня с поста председателя Кировоградской областной госадминистрации.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 25 июня, сообщает «Украинская правда».

«По областях. Согласование освобождения Андрея Балоня от должности главы Кировоградской областной госадминистрации», – отметил он.

Шмыгаль зачитал пакет кадровых решений, которые чиновники и проголосовали. О причинах отставки не сообщалось.

Напомним, президент Владимир Зеленский назначил экс-заместителя председателя Херсонской областной государственной администрации, бывшего следователя Андрея Балоня главой Кировоградской ОГА в начале ноября 2019 года.
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