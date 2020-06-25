Кабинет Министров согласовал отставку Андрея Балоня с поста председателя Кировоградской областной госадминистрации.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 25 июня, сообщает «Украинская правда».
«По областях. Согласование освобождения Андрея Балоня от должности главы Кировоградской областной госадминистрации», – отметил он.
Шмыгаль зачитал пакет кадровых решений, которые чиновники и проголосовали. О причинах отставки не сообщалось.
Напомним, президент Владимир Зеленский назначил экс-заместителя председателя Херсонской областной государственной администрации, бывшего следователя Андрея Балоня главой Кировоградской ОГА в начале ноября 2019 года.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время