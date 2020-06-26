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Президент Украины Владимир Зеленский принял решение об отставке Андрея Балоня с должности главы Кировоградской областной государственной администрации, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«Получил несколько дней назад от Службы безопасности Украины информацию о том, что в окружении главы областной государственной администрации происходят, мягко говоря, неправильные вещи, связанные с нарушением закона Украины. Закон один для всех. Поэтому когда я получил эту информацию, сразу сказал, что уволю главу облгосадминистрации. А правоохранительные органы должны заниматься всем остальным», - отметил глава государства во время общения со СМИ в рамках рабочей поездки в Херсонскую область.

«Нет «наши - не наши». Украл - садись», - добавил он.

Как сообщал ForUm, вечером 25 июня сотрудники Службы безопасности Украины совместно с НАБУ под процессуальным руководством САП задокументировали главу Кировоградской ОГА Андрея Балоня и должностное лицо этой же ОГА на вымогательстве денег из руководителей некоторых контролирующих структур региона.

По версии предварительного следствия, руководитель ОГА планировал незаконно получить от регионального представительства государственного органа в области 1,8 млн гривен.

25 июня Кабинет Министров согласовал отставку Балоня с поста председателя Кировоградской областной госадминистрации.

 
ForUm

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