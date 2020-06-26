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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в течение максимум полтора месяца еще 28 новых квартир будет передано гражданам, пострадавшим от взрыва в жилом доме в Киеве.

«Хочу сказать, что мы нашли все 40 квартир. Они все в Киеве – не в области. Это новые квартиры. 12 квартир уже готовы – они достроены. В течение максимум полтора месяца другие квартиры – еще 28 квартир – мы выделим семьям», - сообщил Зеленский в эфире программы« Право на власть »во время телевизионного включения из Ивано-Франковской области.

Он подчеркнул, что на приобретение квартир средства госбюджета не тратятся. Офис президента провел переговоры с киевскими застройщиками, в результате чего были найдены все 40 квартир, которые люди получат в ближайшее время.

«Мы переговорили с застройщиками. Офис Президента нашел застройщиков, которые нам помогли», - отметил глава государства.

Напомним, 25 июня Зеленский вручил пострадавшим от взрыва киевлянам сертификаты на первые 12 квартир.

В воскресенье, 21 июня, в одном из многоквартирных домов на проспекте Григоренко в Киеве прогремел мощный взрыв.

По данным МВД, в результате взрыва разрушены 16 квартир с 9 по 4 этаж.

Из-под завалов были извлечены тела 5 человек.
ForUm

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