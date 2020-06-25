Президент Украины Владимир Зеленский вручил пострадавшим жителям многоквартирного дома в Киеве, где 21 июня произошел взрыв, сертификаты на первые 12 квартир. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.

Президент лично, наедине пообщался с двумя пострадавшими, которые потеряли близких. Люди рассказали, что бежали, не взяв с собой ничего, без документов, чтобы спастись.

«Понимаю, что словами тут не помогу. Но все равно – мои глубокие соболезнования. Мы все знаем, как больно терять близких. Обращайтесь, поможем, чем можем», - отметил Зеленский.

Люди, которые потеряли близких, попросили восстановить документы и установить справедливость, чтобы те, кто допустил взрыв, были наказаны.

Сегодня квартиры получили люди, которые потеряли близких, и те, кто имеет малолетних детей. Все остальные семьи получат жилье в течение месяца, его будут выдавать каждые десять дней. Квартиры, которые получат пострадавшие, расположены в новостройке.

«Мы готовы помогать. Все 40 квартир – под нашим личным контролем – мы отдадим в течение ближайших дней», - сказал президент.

По словам главы государства, все новые квартиры, предложенные пострадавшим, классом и уровнем лучше, чем те, в которых они жили раньше. Зеленский поставил задачу Киевскому городскому голове Виталию Кличко проконтролировать, чтобы в этих помещениях был сделан ремонт.

Дома подбирали по принципу метража, который люди потеряли, и количества комнат. Площадь квартир - от 60 кв. м до 80 кв. м.

Напомним, в воскресенье, 21 июня, в одном из многоквартирных домов на проспекте Григоренко в Киеве прогремел мощный взрыв. Известно о трех погибших.

В Министерстве внутренних дел рассматривают две версии взрыва в девятиэтажном доме в Киеве. В первой предполагается, что взрыв произошел из-за взрывчатки.

По данным МВД, в результате взрыва разрушены 16 квартир с 9 по 4 этаж.

Из-под завалов были извлечены тела 5 человек.