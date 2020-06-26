Полноценная жизнь на территориях западных областей Украины, которые пострадали в результате наводнения, будет восстановлена как можно быстрее. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1», сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«Правительству я поставил задачу, и сегодня в два часа дня правительство выделило около 750 млн гривен для восстановления всего этого», - сказал Зеленский во время телевизионного включения из Ивано-Франковской области, где он находится со срочной рабочей поездкой.

Президент отметил, что некоторые поврежденные здания невозможно восстановить, поэтому люди будут переселены в другие помещения.

«Нужна солярка, резиновые лодки для людей, питание, вода. Потому что затоплено почти все», - заявил Зеленский, добавив, что все необходимое есть.

Он отметил, что в результате наводнений разрушены тысячи зданий, затоплено около 10 тыс. гектаров сельскохозяйственной земли. Также разрушены дороги, дамбы и несколько мостов.

«Сейчас восстановили все дороги государственного значения. Сотрудники ГосЧС, Нацгвардии, Нацполиции, автодора работают здесь. Я хочу также поблагодарить местное население – они работают вместе. Потребуется некоторое время», - сказал президент, отметив, что «люди поражены работой наших служб».

Он призвал упорно работать для преодоления последствий непогоды.

«Во-первых, чтобы восстановить все населенные пункты и инфраструктуру. Во-вторых, чтобы найти комплексное решение проблемы подтоплений и предотвратить повторение подобного в будущем», - отметил глава государства.

Напомним, из-за резкого ухудшения погоды и паводка на Прикарпатье и Буковине введены чрезвычайные меры безопасности.

Произошло значительное подтопление более нескольких сотен домов, пострадали дороги. Погибли трое людей.

Полностью утрачено межобластное сообщение Закарпатье-Ивано-Франковск в пределах Раховского района.

Паводок разрушил железнодорожные пути на Прикарпатье на перегонах Яремче - Микуличин и Микуличин – Ворохта.

По прогнозам Укргидрометцентра паводковая ситуация в западном регионе должна стабилизироваться до конца этой недели.

По состоянию на 7:00 25 июня в результате паводка в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях подтоплено 285 населенных пунктов.

В результате стихии в Ивано-Франковской области разрушены 110 км автодорог, 90 мостов и 1850 м береговых укреплений, повреждены 427,5 км дорог и 130 мостов.