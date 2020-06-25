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В пятницу, 26 июня, в Карпатском регионе грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с. Об этом сообщила пресс-служба ГосЧС со ссылкой на данные Украинского Гидрометцентра.

Напомним, из-за резкого ухудшения погоды и паводка на Прикарпатье и Буковине введены чрезвычайные меры безопасности.   

Произошло значительное подтопление более нескольких сотен домов, пострадали дороги. Погибли трое людей.

Полностью утрачено межобластное сообщение Закарпатье-Ивано-Франковск в пределах Раховского района.

Паводок разрушил железнодорожные пути на Прикарпатье на перегонах Яремче - Микуличин и Микуличин – Ворохта.

По прогнозам Укргидрометцентра паводковая ситуация в западном регионе должна стабилизироваться до конца этой недели.

По состоянию на 7:00 25 июня в результате паводка в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях подтоплено 285 населенных пунктов.

В результате стихии в Ивано-Франковской области разрушены 110 км автодорог, 90 мостов и 1850 м береговых укреплений, повреждены 427,5 км дорог и 130 мостов.
ForUm

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