Україну чекають аномально теплий грудень і холодний січень

Зима 2026–2027 років в Україні може бути теплішою за кліматичну норму. За попереднім прогнозом Climate Impact Company, особливо незвичним може виявитися грудень — температура в Україні потенційно буде на 5–6 °C вищою за норму.

Фахівці зазначають, що погодні умови в Європі взимку значною мірою залежатимуть від температури морів і океанів, а також від розвитку явища Ель-Ніньйо. За прогнозом, теплові аномалії, які спостерігалися в Європі влітку 2026 року, можуть частково зберегтися і в холодний сезон. Серед чинників називають рекордно високу температуру поверхні Середземного моря та акваторій біля західного і південно-західного узбережжя Європи. Додатково на погоду може впливати подальше потепління Північної Атлантики. Водночас експерти допускають окремі періоди різкого похолодання.

Найімовірнішим місяцем для холодної погоди називають січень. У східній частині Європи в цей період можливі морози та снігопади. Холодне повітря може ненадовго поширюватися і на центральні райони.

У лютому, за попереднім прогнозом, температура знову може підвищитися. На значній частині Європи очікуються показники вище кліматичної норми, хоча в окремих регіонах можливі снігопади.

Таким чином, прогноз передбачає теплий початок зими, можливе похолодання в січні та нове потепління в лютому. Водночас це довгостроковий прогноз, тому його показники ще можуть змінюватися.

Як повідомляло раніше ForUa, кліматична система Землі вже змістилася в бік вищих температур, а процес потепління набирає обертів.