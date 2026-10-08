Україну накриє літнє тепло до +26 (Карта)

У четвер, 8 жовтня, Україна перетвориться на одну з найтепліших країн Європи. Впродовж дня в більшості областей стовпчики термометрів піднімуться до +20...+24°, а на заході повітря розігріється до +21...+26°. Опадів цього дня не передбачається по всій території країни. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

Для мешканців столиці 8 жовтня стане найліпшою нагодою насолодитися теплом, адже завтра у Києві очікується найтепліший день, імовірно, аж до квітня. Суха та сонячна погода прогріє повітря у місті до +22...+23°. Подібні температурні показники вже найближчим часом не повторяться — осінь поступово вступає у свої права.

Зміни погоди розпочнуться вже в п'ятницю, 9 жовтня. У західних регіонах та місцями на півночі пройдуть дощі, а температура повітря почне знижуватися. Хоча стрімкого похолодання поки не прогнозують, сонячних і теплих днів ставатиме дедалі менше.