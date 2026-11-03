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Україна може й надалі незмінно покладатися на Німеччину – Мерц

Україна може й надалі незмінно покладатися на Німеччину – Мерц

Німеччина і надалі підтримуватиме Україну в зміцненні її протиповітряної оборони та енергетичного сектору, зокрема планує забезпечити додаткову допомогу для проходження зими ще до кінця цього року.

Про це заявив федеральний канцлер ФРН Фрідріх Мерц у вівторок під час спільної пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським у Берліні.

"У цей складний час Україна може й надалі незмінно покладатися на Німеччину. Ми продовжуємо нашу підтримку без послаблення. І напередодні прийдешньої зими важливі дві речі – протиповітряна оборона та енергетичний сектор", - сказав Мерц.

За словами канцлера, Німеччина вже розпочала реалізацію заходів допомоги Україні в обох цих сферах.

"Ми вже започаткували в Києві подальшу допомогу за обома напрямами, яку тепер реалізуємо. Ми хочемо ще цього року забезпечити додаткову зимову допомогу та підтримку енергопостачання", - наголосив глава німецького уряду.

Мерц також підкреслив готовність німецького бізнесу долучатися до підтримки України. За його словами, співпрацю планують поглибити 20 листопада під час дев'ятого Німецько-українського економічного форуму в Берліні.

Як повідомляли ЗМІ, федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц анонсував проведення 19 листопада в Берліні очної зустрічі лідерів країн-учасниць «Коаліції охочих», які мають домовитися про обсяги подальшої підтримки України у 2027 році, передусім військової.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Німеччинадопомога УкраїніФрідріх Мерц
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