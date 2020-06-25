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Киев работает над оперативным восстановлением документов пострадавших жителей дома на Позняках, где в минувшее воскресенье произошел взрыв, чтобы люди как можно быстрее получили денежные компенсации, которые уже выделила столичная власть. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время встречи с пострадавшими семьями, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Мы сейчас задача – оперативно оформить людям документы, в частности, паспорта, на тот случай. Для того чтобы люди смогли как можно быстрее получить материальную компенсацию. Эти город уже выделил – от 50 до 100 тысяч гривен на семью. Мы готовы эти средства выдать хоть сегодня, но для этого необходимы документы», - сказал Кличко.

По новому жилью, сертификаты на которое должен выдать пострадавшим жителям президент Украины, Кличко отметил, что в случае необходимости осуществления там ремонта, городская власть возьмет на себя решение этого вопроса.

Напомним, в воскресенье, 21 июня, в одном из многоквартирных домов на проспекте Григоренко в Киеве прогремел мощный взрыв. Известно о трех погибших.

В Министерстве внутренних дел рассматривают две версии взрыва в девятиэтажном доме в Киеве. В первой предполагается, что взрыв произошел из-за взрывчатки.

По данным МВД, в результате взрыва разрушены 16 квартир с 9 по 4 этаж.

Из-под завалов были извлечены тела 5 человек.
ForUm

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