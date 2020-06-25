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В Харькове в ночь на четверг, 25 июня, избили представители партии Шария.

«Ночью. В Харькове. По голове битами... Парень вел колонну в Киеве... Выжил чудом. Врачи борются за жизнь», - написал Анатолий Шарий.

По факту происшествия открыто уголовное производство. Пострадавший сейчас находится в больнице, сообщает пресс-служба полиции области.

Информация о преступлении поступила 25 июня около 1:53.

Предварительно, двое неизвестных на улице Веснина напали на 28-летнего гражданина и нанесли ему телесные повреждения.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Согласно санкции статьи такие действия наказываются лишением свободы на срок до 4 лет. Все обстоятельства происшествия и причастных к ней лиц устанавливают следователи Киевского отдела полиции Харькова.

 

Напомним, 17 июня в киевском метро активисты партии Шария избили нескольких человек, среди которых ветераны «Азова».

В тот же день под Офисом президента Национальный Корпус проводил акцию протеста против сторонников Шария и «ватных СМИ», которые собрались на Банковой под видом общественных протестов. 

Полиция задержала 15 человек.
ForUm

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