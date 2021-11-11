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При процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры Киева сообщено о подозрении киевлянину по факту нанесения умышленного тяжкого телесного повреждения музыкальному продюсеру (ч. 1 ст. 121 УК Украины). Об этом сообщила пресс-служба столичного главка.

Досудебным расследованием установлено, что поздно вечером 6 ноября 2021 в многоквартирном доме в Шевченковском районе столицы между потерпевшим, автором песен известной украинской группы, и его соседом, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт. Во время указанного инцидента подозреваемый нанес потерпевшему не менее одного удара в область правого височного участка.

В результате удара потерпевший получил тяжелые телесные повреждения, опасные для жизни в момент причинения, а именно открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, компрессионный вдавленный перелом правого височного участка.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Как рассказал временно исполняющий обязанности начальника Шевченковского управления полиции Игорь Падюк, благодаря оперативным мероприятиям полицейские задержали 36-летнего уроженца Луганщины, обоснованно подозреваемого в нанесении телесных повреждений украинскому музыканту:

«Выяснено, что пострадавший поднялся в квартиру громко отдыхающих соседей, чтобы попросить вести себя тише в вечернее время. Далее между ними произошел конфликт, переросший в драку. Оппонент нанес музыканту тяжкие телесные повреждения, после чего он обратился за медицинской помощью. Кроме того, с заявлениями в полицию обратились еще несколько человек, которые также получили телесные повреждения во время конфликта».

Жертвой жестокого избиения стал автор песен и продюсер группы KAZKA Николай Журавлев.

 

 

 
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