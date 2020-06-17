Сегодня в 13:40 на платформе станции метро «Театральная» между двумя агрессивно настроенными мужчинами и группой лиц возникла словесная перепалка, которая перешла в потасовку с применением газовых баллончиков, сообщила полиция Киева.
Правоохранители вмешались и прекратили правонарушения.
Двух активных участников конфликта доставили в управление полиции в метрополитене для установления их личных данных и предоставления объяснений.
После первоочередной проверки будет дана правовая оценка действиям правонарушителей.
Напомним, сегодня под Офисом президента Национальный Корпус проводил акцию протеста против сторонников Шария и «ватных СМИ», которые собрались на Банковой под видом общественных протестов.
Полиция задержала 15 человек.
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