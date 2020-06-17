Во время массовых мероприятий в Киеве задержаны 15 активных участников, сообщил начальник киевского главка Андрей Крищенко.

Напомним: в центре столицы происходили массовые мероприятия. Во время прохождения колонны с улицы Банковой до улицы Академика Богомольца несколько агрессивных молодых бросили дымовые шашки и применили слезоточивый газ.

«Сейчас задержаны 15 активных участников, все они сейчас находятся в Печерском районном управлении полиции. В отношении одного задержанного открыто уголовное производство по статье 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Эти все нарушения зафиксированы на видео: задержанный распыляет газ из баллончика в сторону полицейских. Кроме того, действиям других участников акции также будет предоставлена ​​юридическая оценка: решается, это будут админпротоколы или уголовные производства», - отметил Крищенко.

По словам начальника полиции Киева, по предварительным подсчетам в этой акции приняли участие до 500 человек, а в альтернативной – более 100:

«Сегодняшняя акция фактически закончена, люди разъезжаются на метро к автобусам, так как немалое количество прибыло из других регионов. На конечных станциях метро дежурят наряды полиции, которые обеспечивают правопорядок и отслеживают их отъезд».

Крищенко рассказал, что было несколько обращений к полицейским от участников акции, которым из-за жары стало плохо. Всем предоставлено первоочередную медицинскую помощь.

«Мы получили еще три обращения: одно – с Мариинского парка два человека позвонили в полицию и сообщили, что на них напали. Они дают показания в отделении, а полицейские разыскивают нападавших по приметам, которые предоставили пострадавшие. Также поступило заявление, что во время акции у Офиса Президента Украины в него бросили неизвестным предметом».

Все эти факты внесены в журнал единого учета заявлений и сообщений, решается вопрос о возбуждении уголовных производств.

Напомним, сегодня под Офисом президента Национальный Корпус проводил акцию протеста против сторонников Шария и «ватных СМИ», которые собрались на Банковой под видом общественных протестов.

По состоянию на 12:00 сообщалось о 12 задержанных.