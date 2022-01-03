В Херсоне полицейские устанавливают обстоятельства получения телесных повреждений депутатом горсовета, сообщила пресс-служба облглавка.

1 января около 16:10 на спецлинию «102» позвонил по телефону 52-летний житель областного центра. Он рассказал, что трое неизвестных по ул. Тарле нанесли телесные повреждения заявителю. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Херсонского райуправления полиции.

Потерпевший, являющийся депутатом городского совета, рассказал полицейским, что он с двумя товарищами шли по дороге между многоэтажками. В это время с балкона одного из домов неизвестные начали бросать петарды. На этой почве между группами мужчин возникла словесная перепалка. Впоследствии неизвестные догнали на улице депутата с его товарищами. Конфликтная ситуация продолжилась, в результате чего депутат получил несколько ударов по лицу, после чего нападавшие скрылись в неизвестном направлении.

Как рассказал заместитель начальника Херсонского райуправления полиции Андрей Коршун, в ходе следственно-розыскных мероприятий полицейские установили личность одного из трех неизвестных, причастных к избиению потерпевшего. В настоящее время принимаются меры по установлению его местонахождение и доставке в райуправление полиции.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.125 Уголовного кодекса Украины «Умышленное легкое телесное повреждение». Продолжается досудебное расследование.

Потерпевшим является депутат от «Европейской солидарности» Игор Осауленко. О нападении он написал в Facebook.