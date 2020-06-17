Сегодня под Офисом президента Национальный Корпус проводил акцию протеста против сторонников Шария и «ватных СМИ», которые собрались на Банковой под видом общественных протестов. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе движения.

«Национальный Корпус пришел под Офис президента, чтобы остановить наглые провокации агентов Кремля в центре Киева, поскольку правоохранительные органы этого делать не собираются», - говорится в сообщении.

Полиция на Банковой задержала 12 националистов.

Ранее анонсировалось проведение в среду, 17 июня, утром под стенами Офиса президента митинга сторонников «Партии Шария». Митинг связан с ситуацией, сложившейся в связи с инцидентом с участием представителей интернет-сайта «Шарий.net» и, как утверждает Шарий, бездействии полиции в этой ситуации. Инциденты произошли 11 и 12 июня в Киеве в ходе акций протеста в поддержку одесского активиста Сергея Стерненко.

Партия «Демократична сокыра» вместе с Движением Ветеранов Украины и дружественными патриотическими организациями заявили о намерении выйти на Банковую «для проведения морализаторской беседы на тему «Киев - украинский город».

В полиции не исключали, что участники мероприятий могут прибегать к заранее спланированным агрессивным действиям.