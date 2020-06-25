На сегодня, 25 июня, объявлено штормовое предупреждение по максимальному уровню воды дождевого паводка в реке Днестр возле с. Нижний и на реке Тиса в створе гидрологического поста Вилок, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«Уточнение прогноза максимального уровня воды дождевого паводка в Днестре возле с. Нижний: ожидается в ночь с 24 на 25 июня высотой 900-950 см над нулем поста (уровень воды на 16 ч. 24 июня равнялся 814 см). Последующее затопление приречных хозобъектов, населенных пунктов в Тлумацком районе (зданий в селах Петрилов, Долина, участков автодорог Тернополь - Ивано-Франковск, Монастыриска - Ивано-Франковск, Петрилов - Устье Зеленое)», – сказано в сообщении

По данным ГосЧС, также ожидается прохождение максимального уровня дождевого паводка на р. Тиса в створе гидрологических поста Вилок высотой 360-420 см над нулем поста (уровень воды на 16 ч. 24 июня равен 236 см) с начальным выходом воды на пойму.

Напомним, из-за резкого ухудшения погоды и паводка на Прикарпатье и Буковине введены чрезвычайные меры безопасности.

Произошло значительное подтопление более нескольких сотен домов, пострадали дороги. Погибли трое людей.

Полностью утрачено межобластное сообщение Закарпатье-Ивано-Франковск в пределах Раховского района.

Паводок разрушил железнодорожные пути на Прикарпатье на перегонах Яремче - Микуличин и Микуличин – Ворохта.

По прогнозам Укргидрометцентра паводковая ситуация в западном регионе должна стабилизироваться до конца этой недели.

По состоянию на 7:00 25 июня в результате паводка в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях подтоплено 285 населенных пунктов.