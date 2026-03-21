Розвідка РФ розглядала інсценування замаху на Орбана перед виборами - WP

Служба зовнішньої розвідки Росії розглядала сценарій інсценування замаху на прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, щоб підвищити рейтинги його партії «Фідес» напередодні парламентських виборів 12 квітня. Про це пише The Washington Post із посиланням на дані європейської розвідки.

За інформацією видання, відповідний сценарій містився у внутрішньому звіті СЗР, який був отриманий і підтверджений однією з європейських спецслужб.

Водночас невідомо, на якому рівні російської влади обговорювали цю ідею. Представник Кремля Дмітрій Пєсков назвав публікацію «дезінформацією». Речник угорського прем’єра Золтан Ковач не відповів на запит журналістів, а СЗР РФ від коментарів відмовилася.

Падіння рейтингів і пошук «емоційного ефекту»

Журналісти зазначають, що ідея могла виникнути через занепокоєння російських спецслужб падінням рейтингів Орбана та його партії перед виборами.

За останніми соціологічними даними, підтримка «Фідес» становить близько 40%, тоді як її головний опонент — партія «Тиса» — має понад 46%.

У звіті, який отримали європейські спецслужби, пропонувалося реалізувати сценарій, що мав «фундаментально змінити парадигму виборчої кампанії» — перевести її з соціально-економічних тем в емоційну площину.

Російська підтримка Орбана та інформаційна кампанія

Раніше Financial Times повідомляла, що Росія веде кампанію підтримки Орбана в соцмережах через пов’язане з Кремлем «Агентство соціального проєктування». За окремими даними, до Угорщини могли направляти і російських політтехнологів.

Причиною падіння рейтингів уряду Орбана називають зростання цін на пальне, яке пов’язують із припиненням постачання дешевої російської нафти нафтопроводом «Дружба». Це також спричинило соціальне невдоволення.

На цьому тлі Угорщина заблокувала черговий кредит ЄС для України. Президент України Володимир Зеленський у відповідь заявив, що повідомить Збройним силам адресу «однієї людини в Євросоюзі», маючи на увазі Орбана.

У Будапешті ці заяви сприйняли критично і говорили про «реальні загрози» з боку України.

Реальних атак не було, але інтерес Москви високий

Як підкреслює The Washington Post, жодних реальних спроб нападу на Орбана не зафіксовано. Водночас сам факт існування такого сценарію свідчить про значний інтерес Москви до результатів угорських виборів.

Для порівняння журналісти нагадують, що у 2024 році в сусідній Словаччині було скоєно замах на прем’єра Роберта Фіцо, однак він не був пов’язаний із виборами і не вплинув на його рейтинги.

Раніше посол Росії в Будапешті Євґєній Станіславов заявляв, що Москва не втручається у виборчу кампанію в Угорщині, а зацікавлена лише у збереженні двосторонніх відносин. В уряді Угорщини також заперечували будь-яке російське втручання.