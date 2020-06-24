Затопление в результате паводка на западе Украины превышает масштаб 2008 года, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

На территории 15 административных районов Ивано-Франковской области (Верховинский, Тлумацкий, Снятинский, Коломыйский, Тысменицкий, Долинский, Калушский, Богородчанский, Рожнятовский, Надворнянский, Городенковский, Косовский, Галицкий, Ивано-Франковский и Яремчанский городскоесоветы) в 165 населенных пунктах подтоплено 4596 жилых домов; 6 ФАП и 1 АТС; 8873 приусадебных участка; 3002 подвальных помещения; 3083,56 га с/х угодий; разрушено 110 км автодорог; повреждено 427,5 км автодорог; разрушено 90 и повреждено 130 мостов; отселены 285 человек; разрушено 1850 м берегоукреплений.

Из-за паводка, который стал причиной разрушения опор под газопроводами, проходящими над рекой Черемош, пришлось прекратить доставку газа 5,5 тыс. потребителей в 18 населенных пунктах Черновицкой области. По данным 104.ua, вследствие непогоды без газоснабжения остались 10 тыс. человек.

Паводок разрушил железнодорожные пути на Прикарпатье на перегонах Яремче - Микуличин и Микуличин – Ворохта, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

В Верховинском районе Ивано-Франковской области из-за оползней исчезло озеро Кривое.

По прогнозам Укргидрометцентра паводковая ситуация в западном регионе должна стабилизироваться до конца этой недели.

Выпускникам из Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой областей, страдающих от наводнения, рекомендуют принять участие в дополнительной сессии внешнего независимого оценивания.

Паводок в Карпатах вызван природными факторами, ведь за последние три дня в Карпатах выпала месячная норма осадков. Об этом заявил председатель Государственного агентства лесных ресурсов Андрей Заблоцкий.

Государство восстановит разрушенные дороги, мосты и другую инфраструктуру, а также решит вопрос жилья в западных районах Украины, пострадавших от разрушительного паводка. Об этом в своем обращении заявил президент Владимир Зеленский.

Бывшему президенту Украины Виктору Януковичу и двум бывшим министрам обороны сообщено о подозрении в совершении государственной измены.

Госбюро расследование обнародовало повестку о вызове на допрос пятого президента Петра Порошенко.

По состоянию на утро 24 июня в Украине подтвердили 940 случаев COVID-19.

Председатель партии «Слуга народа» Александр Корниенко во время обсуждения с главой одноименной фракции Давидом Арахамией коллеги Ирины Аллахвердиевой назвал ее «рабочей бабой, как корабельная сосна».

Главное следственное управление Службы безопасности Украины осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве, внесенном в Единый реестр досудебных расследований, по результатам материалов проверки действий бывшего руководства ГП «Антонов».

В Киеве заведения общественного питания смогут принимать гостей внутри помещений. Также в столице разрешили работать бассейнам, театрам и кинотеатрам.