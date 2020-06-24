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В Верховинском районе Ивано-Франковской области из-за оползней исчезло озеро Кривое.

Об этом сообщила эко-активистка из Верховины Янина Лучейко.

«В Верховине, приселке Кривец, произошло 3 оползня. Один полностью перегородил дорогу в приселок. Люди остались отрезанными. Смещение произошло недалеко от жилого дома. Исчезло небольшое карпатское озеро Кривое. Два оползня произошли вокруг озера, естественную дамбу снесло и все понесло в Черный Черемош», - написала она в Facebook.

По информации Лучейко, это озеро образовалось во время паводка в 2008 году.

Известно, что озеро Кривое образовалось в результате горного обвала северо-западной части горы Магурка. Падение камней, деревьев и почвы, перекрыло горный поток Кривец. Озеро образовалось в виде латинской буквы «S», глубиной 10 м и длиной 370 м.

Напомним, из-за резкого ухудшения погоды и паводка на Прикарпатье и Буковине введены чрезвычайные меры безопасности.   

Произошло значительное подтопление более нескольких сотен домов, пострадали дороги. Погибли трое людей.

Полностью утрачено межобластное сообщение Закарпатье-Ивано-Франковск в пределах Раховского района.

По состоянию на 7:00 24 июня на территории 15 административных районов Ивано-Франковской области в 165 населенных пунктах подтоплено 4596 жилых домов.   К 29 населенным пунктам нет подъезда. В Закарпатской области подтоплены 65 домохозяйств в пгт Ясиня и 5 дворов в Рахове.  Остаются подтопленными 15 населенных пунктов в пяти административных районах Буковины  и 8 населенных пунктов в 3 районах Львовщины.
ForUm

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