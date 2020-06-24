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В столице разрешили работать ресторанам, кафе, бассейнам, театрам и кинотеатрам. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации Киев вернется к ограничениям, заявил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции.

«Как вы знаете, правительство разрешило и власть согласно этому выдала распоряжение о возобновлении работы в столице: ресторанов (без детских комнат), кафе, бассейнов - для индивидуальных тренировок. А также – проведение культурных и художественных мероприятий численностью до 10 человек. Могут работать и театры и кинотеатры – с ограниченным количеством посетителей и соблюдением дистанции между ними», - заявил Кличко.

По словам мэра, комиссия по чрезвычайным ситуациям прописала регламенты и условия, при которых могут работать эти заведения. Вместе с тем, город будет контролировать соблюдение правил работы всеми заведениями.

«Подчеркну: в случае ухудшения эпидемиологической ситуации, Киев вернется к ограничениям. Сегодня каждый должен понимать, что надо беречься! Соблюдать элементарные правила: маска в транспорте и в общественных местах, дезинфекторы, социальная дистанция», - подчеркнул Виталий Кличко.

Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили заболевание коронавирусом, увеличилось на 99 человек, всего заболели 4528 человек.
ForUm

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