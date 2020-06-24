Бывшему президенту Украины Виктору Януковичу и двум бывшим министрам обороны сообщено о подозрении в совершении государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины), сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
По данным следствия, бывший президент при соучастии с двумя бывшими министрами обороны на протяжении 2012-2014 годов осуществляли целенаправленное снижение обороноспособности Украины с помощью так называемого реформирования Вооруженных сил Украины, которое заключалось в сокращении численности, расформировании отдельных воинских частей и подразделений, изменении их места дислокации тому подобное. Такие действия совершались в частности на территории Автономной Республики Крым, что в дальнейшем привело к аннексии полуострова.
Таким образом, чиновники предоставили иностранном государствц - Российской Федерации и ее представителям, помощь в проведении подрывной деятельности против Украины.
Досудебное расследование осуществляется следователями Главного следственного управления Государственного бюро расследований.
В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества.
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