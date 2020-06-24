В Киеве заведения общественного питания смогут принимать гостей внутри помещений, сообщает Укринформ со ссылкой на распоряжение КГГА от 22 июня №58.

Так, в соответствии с «Требованиями по работе заведений общественного питания» возле мест потенциального скопления людей должна быть нанесена маркировка для пребывания в очереди с соблюдением дистанции не менее 1,5 метра между клиентами. Также соблюдение расстояния не менее 1,5 метра между соседними столами, размещение не более четырех гостей за столом (без учета детей до 14 лет).

Также разрешается отделение столов друг от друга перегородкой, что исключает контакт между посетителями, размещенными по обе ее стороны.

Представители учреждений должны быть одеты в медицинскую маску либо респиратор, очки и одноразовые перчатки, а после каждого снятия расходных защитных материалов работник должен тщательно помыть руки или обработать антисептическим средством.

Кроме этого, запрещено использование многоразовых полотенец.

Также запрещается функционирование детских комнат, самостоятельный вход посетителей в заведение без сопровождения персонала, проведение праздников, банкетов, мастер-классов для свыше 10 человек, приготовление пищи на открытых кухнях и функционирование буфетов самообслуживания.

Напомним, ранее власти Киева усилили контроль за соблюдением карантинных требований и правил безопасности. Во всех районах столицы уже работают мобильные группы контроля за соблюдением карантинных требований. Эти группы состоят из представителей районных госадминистраций, Госпродпотребслужбы, Департамента благоустройства, Национальной полиции и муниципальной охраны. Мобильные группы ежедневно проверяют соблюдение противоэпидемических требований в деятельности предприятий торговли, общественного питания, бытовых услуг и др. и, в случае несоблюдения работниками или посетителями установленных правил, составляют протокол об административном нарушении.

По состоянию на 23 июня в Киеве 4429 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.