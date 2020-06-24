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Председатель партии «Слуга народа» Александр Корниенко во время обсуждения с главой одноименной фракции Давидом Арахамией коллеги Ирины Аллахвердиевой назвал ее «рабочей бабой, как корабельная сосна».

Произошло это во время брифинга в Николаеве, когда Корниенко и Арахамия считали, что микрофоны выключены. Репортаж с мероприятия вели «НикВести».

Диалог на видео следующий:

Корниенко: Аллахвердиева вообще красотка.

Арахамия: Да.

Корниенко: Такая поддутая чуть-чуть конечно. Тюнинг too much (слишком много — ред.). В общем баба рабочая, как корабельная сосна. Она здесь от*****т  триста встреч за 4 месяца и выиграет. Она такая вживую, энергетика.

Арахамия: Энергии много.

Корниенко: Ты к президенту ее заведешь, ты увидишь, он подпрыгнет. Выкурит все «айкосы» (электронная сигарета — ред.). Скажет: баба да, баба да».

Корниенко в  Facebook  утверждает, что запись смонтирована, а слова вырваны из контекста и к тому же они не имели отношения к Алахвердиевой.

«В монтаж попала фамилия уважаемого депутата, нашей коллеги, которая никакого отношения к обсуждаемым вопросам не имела. Я понимаю, что определенные фривольные слова могли обидеть людей — в частности, женщин. За что от своего имени и от имени Давида приношу искренние извинения», — написал глава «Слуги народа».

Также Корниенко оправдался, мол, отношения с коллегами уже довольно неформальные, независимо от пола.

«Немножко близкие, немножко ироничные, но в любом случае, это отношения людей, объединенных одной целью и составляющих команду. Да, у нас есть специфика языка, на котором мы общаемся между собой. И это наше внутрипартийное дело», — отметил он.
ForUm

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