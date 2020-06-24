Главное следственное управление Службы безопасности Украины осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве, внесенном в Единый реестр досудебных расследований, по результатам материалов проверки действий бывшего руководства ГП «Антонов», сообщает пресс-служба Государственного концерна «Укроборонпром».

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 333 Уголовного кодекса Украины – «Нарушение установленного порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю».

В госконценре напомнили, в мае этого года ГК «Укроборонпром» по поручению премьер-министра Украины по данным Службы безопасности Украины осуществил проверку отдельных эпизодов деятельности руководства ГП «Антонов».

«По результатам проверки были выявлены многочисленные факты, свидетельствующие о неэффективном управлении государственным предприятием; нецелевое использовании объектов государственной собственности; злоупотребления и нарушения со стороны руководства предприятия, которые могли привести к значительным убыткам государству и нанести существенный вред репутации ГП «Антонов», – говорится в сообщении.

Отмечается, что результаты проверки вместе с материалами, содержащими признаки уголовных преступлений в действиях руководства предприятия, были переданы для дальнейшей оценки и расследования в правоохранительные органы.

Напомним, 9 июня генеральный директор Государственного концерна «Укроборонпром» Айварас Абромавичус подписал приказ о прекращении полномочий президента предприятия ГП «Антонов» Александра Донца.

Временным исполняющим обязанности «Антонова» назначен вице-президента по проектированию ГП Александр Лось.

15 июня 2020 Окружной административный суд Киева приостановил действие приказа Абромавичуса об увольнении президента ГП «Антонов» Александра Донца. По состоянию на 22 июня 2020 согласно данным госреестра руководителем авиастроительного предприятия являлся Александр Донец.

В Укроборонпроме заявили, что не получали этого постановления.

Профсоюз «Антонова» обратился в Окружной административный суд Киева с иском об отмене постановления Арсения Яценюка, которым ГП передали в управление концерна «Укроборонпром» 22 июня. Позже профсоюз отозвал свой иск.