также в разделеОбщество
24 июня. Картина дня 22
Укрпочта предупредила о возможных задержках доставки в западные области 11
В Днипре появится улица Амины Окуевой 20
Нардеп от СН оскандалилась заявлением о детях «низкого качества» в бедных семьях 33
Запад Украины продолжат заливать дожди 15
Януковичу и двум экс-министрам обороны сообщили о подозрении в госизмене 15
В Киев из Китая прибыл самый большой гуманитарный груз для борьбы с COVID-19 24
InformNapalm: В Португалии разворачивается информкампания РФ против Украины 29
За эпидсезон в Украине от гриппа умер 71 человек 13
Укргидрометцентр спрогнозировал, когда завершится паводок на Западной Украине 48
Полиция: Радиоактивный лес из зоны ЧАЭС вывезти невозможно 12
На дорогах Украины заработает круглосуточный весовой контроль 18
Госсекретарь Минкульта увольняется после 6 лет на должности 29
Крупногабаритную технику НГУ перебрасывают на запад 22
Гослесагентство: Вырубка леса не является причиной паводка в Карпатах 96
ГБР разослало СМИ вызов Порошенко на допрос 69
«Большая стройка»: На Киевщине открыли 25 км трассы Киев-Одесса 18
Киев и 13 областей не готовы к ослаблению карантина 16

Государство восстановит разрушенные дороги, мосты и другую инфраструктуру, а также решит вопрос жилья в западных районах Украины, пострадавших от разрушительного паводка. Об этом в своем обращении заявил президент Владимир Зеленский, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.   

«Сегодня у меня состоялось совещание с правительством и другими уполномоченными органами по наводнению на Западной Украине. С самого утра там находятся премьер-министр, министр внутренних дел, председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Мы делаем все необходимое для минимизации и преодоления последствий этого природного бедствия», – отметил он.

По словам президента, сейчас к работам привлечены сотни спасателей, нацгвардийцев и полицейских, людям доставлены продукты питания, вода и предметы первой необходимости.

«Отдельно я хочу обратиться именно к людям, которые пострадали в результате наводнения, особенно это Ивано-Франковская область, а также Закарпатская, Львовская, Черновицкая и Тернопольская. Прежде всего хочу выразить искренние соболезнования семьям погибших. Других пострадавших граждан хочу заверить - государство не оставит вас в беде. Мы обязательно восстановим разрушенные дороги, мосты и другую инфраструктуру. Обязательно решим вопрос жилья: или восстановим разрушенное, или найдем новое. Отдельно вам будет выделена финансовая помощь. Мы понимаем, что для преодоления последствий может потребоваться не один миллиард гривен, но эти средства обязательно будут найдены», – заявил Зеленский.

«Единственное, что радует сегодня, - это прогноз на ближайшие дни, по которому уровень осадков, а следовательно и воды в реках снизится, поэтому мы все надеемся, что ситуация не будет обостряться. Ну а в целом в ближайшее время мы рассмотрим полноценную стратегию, привлечем всех специалистов, чтобы решить проблему паводков комплексно. Навсегда или хотя бы на десятилетия вперед. Буду откровенен, с самого начала года на долю страны выпадают непростые испытания - коронавирус, лесные пожары, наводнения. Я уверен, что мы обязательно все преодолеем - по вере вашей и поддержкой», – подытожил он.

Напомним, из-за резкого ухудшения погоды и паводка на Прикарпатье и Буковине введены чрезвычайные меры безопасности.   

Произошло значительное подтопление более нескольких сотен домов, пострадали дороги. Погибли трое людей.

Полностью утрачено межобластное сообщение Закарпатье-Ивано-Франковск в пределах Раховского района.

По состоянию на 7:00 24 июня на территории 15 административных районов Ивано-Франковской области в 165 населенных пунктах подтоплено 4596 жилых домов.   К 29 населенным пунктам нет подъезда. В Закарпатской области подтоплены 65 домохозяйств в пгт Ясиня и 5 дворов в Рахове.  Остаются подтопленными 15 населенных пунктов в пяти административных районах Буковины  и 8 населенных пунктов в 3 районах Львовщины.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1972 грн.
12
Теги