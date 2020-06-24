Государство восстановит разрушенные дороги, мосты и другую инфраструктуру, а также решит вопрос жилья в западных районах Украины, пострадавших от разрушительного паводка. Об этом в своем обращении заявил президент Владимир Зеленский, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«Сегодня у меня состоялось совещание с правительством и другими уполномоченными органами по наводнению на Западной Украине. С самого утра там находятся премьер-министр, министр внутренних дел, председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Мы делаем все необходимое для минимизации и преодоления последствий этого природного бедствия», – отметил он.

По словам президента, сейчас к работам привлечены сотни спасателей, нацгвардийцев и полицейских, людям доставлены продукты питания, вода и предметы первой необходимости.

«Отдельно я хочу обратиться именно к людям, которые пострадали в результате наводнения, особенно это Ивано-Франковская область, а также Закарпатская, Львовская, Черновицкая и Тернопольская. Прежде всего хочу выразить искренние соболезнования семьям погибших. Других пострадавших граждан хочу заверить - государство не оставит вас в беде. Мы обязательно восстановим разрушенные дороги, мосты и другую инфраструктуру. Обязательно решим вопрос жилья: или восстановим разрушенное, или найдем новое. Отдельно вам будет выделена финансовая помощь. Мы понимаем, что для преодоления последствий может потребоваться не один миллиард гривен, но эти средства обязательно будут найдены», – заявил Зеленский.

«Единственное, что радует сегодня, - это прогноз на ближайшие дни, по которому уровень осадков, а следовательно и воды в реках снизится, поэтому мы все надеемся, что ситуация не будет обостряться. Ну а в целом в ближайшее время мы рассмотрим полноценную стратегию, привлечем всех специалистов, чтобы решить проблему паводков комплексно. Навсегда или хотя бы на десятилетия вперед. Буду откровенен, с самого начала года на долю страны выпадают непростые испытания - коронавирус, лесные пожары, наводнения. Я уверен, что мы обязательно все преодолеем - по вере вашей и поддержкой», – подытожил он.

Напомним, из-за резкого ухудшения погоды и паводка на Прикарпатье и Буковине введены чрезвычайные меры безопасности.

Произошло значительное подтопление более нескольких сотен домов, пострадали дороги. Погибли трое людей.

Полностью утрачено межобластное сообщение Закарпатье-Ивано-Франковск в пределах Раховского района.

По состоянию на 7:00 24 июня на территории 15 административных районов Ивано-Франковской области в 165 населенных пунктах подтоплено 4596 жилых домов. К 29 населенным пунктам нет подъезда. В Закарпатской области подтоплены 65 домохозяйств в пгт Ясиня и 5 дворов в Рахове. Остаются подтопленными 15 населенных пунктов в пяти административных районах Буковины и 8 населенных пунктов в 3 районах Львовщины.