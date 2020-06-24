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Выпускникам из Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой областей, страдающих от наводнения, рекомендуют принять участие в дополнительной сессии внешнего независимого оценивания, сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

«Уважаемые участники внешнего независимого оценивания, проживающие в населенных пунктах Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой областей, страдающих от наводнения, мы обеспокоены разрушительными последствиями стихии. Очевидно, что в сложившейся ситуации вам ни в коем случае нельзя подвергать себя дополнительной опасности, поэтому, если вы сомневаетесь, сможете ли доехать до пунктов тестирования, просим за вас оставаться дома и принять участие в дополнительной сессии ВНО», – говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники Ивано-Франковского и Львовского региональных центров оценивания качества образования поддержат выпускников и проконсультируют. На сайтах этих центров будет размещен образец заявления об участии в дополнительной сессии, которую нужно будет подать.

Напомним, из-за резкого ухудшения погоды и паводка на Прикарпатье и Буковине введены чрезвычайные меры безопасности.   

Произошло значительное подтопление более нескольких сотен домов, пострадали дороги. Погибли трое людей.

Полностью утрачено межобластное сообщение Закарпатье-Ивано-Франковск в пределах Раховского района.

По состоянию на 7:00 24 июня на территории 15 административных районов Ивано-Франковской области в 165 населенных пунктах подтоплено 4596 жилых домов.   К 29 населенным пунктам нет подъезда. В Закарпатской области подтоплены 65 домохозяйств в пгт Ясиня и 5 дворов в Рахове.  Остаются подтопленными 15 населенных пунктов в пяти административных районах Буковины  и 8 населенных пунктов в 3 районах Львовщины.
ForUm

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