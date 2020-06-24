Затопление в результате паводка на западе Украины превышает масштаб 2008 года, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он вместе с министром внутренних дел Арсен Аваков, главой Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николаем Чечеткиным и командующим Национальной гвардией Николаем Баланом совершили облет территорий Ивано-Франковской области, наиболее пострадавшей от непогоды.

Как отметил премьер-министр после облета, наиболее сложная ситуация наблюдается в горных районах, где больше всего пострадали дороги и мосты, а доставка воздушным транспортом затруднена погодными условиями.

«Видимость очень ограничена, поэтому пока очень осторожно наши пилоты вертолетами доставляют грузы туда, куда сейчас это позволяют погодные условия. Первый вертолет, несет почти 3 тонны гуманитарного груза уже в пути и выполняет свою миссию», - сказал Шмыгаль.

«Проинспектировали также равнинную часть. Понятно, что ситуация критическая. Фактически, затопление превосходит масштаб 2008 года. Затоплена районная больница в городе Галич, проводится эвакуация больных. Есть определенные сложности из-за того, что там есть заболевшие коронавирусом», - добавил премьер-министр.

«Мы видели сейчас, что часть дорог затоплена и люди отрезаны от цивилизации. Вода, хлеб, продукты питания, медикаменты – это основные вещи, которые мы уже отправили вертолетом в Верховинский район», - сказал он.

Шмыгаль сообщил, что сегодня в 14:00 будет проведено заседание Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, где будет рассмотрен вопрос выделения средств для преодоления последствий стихии.

Напомним, из-за резкого ухудшения погоды и паводка на Прикарпатье и Буковине введены чрезвычайные меры безопасности.

Произошло значительное подтопление более нескольких сотен домов, пострадали дороги. Погибли трое людей.

Полностью утрачено межобластное сообщение Закарпатье-Ивано-Франковск в пределах Раховского района.

По состоянию на 7:00 24 июня на территории 15 административных районов Ивано-Франковской области в 165 населенных пунктах подтоплено 4596 жилых домов. К 29 населенным пунктам нет подъезда. В Закарпатской области подтоплены 65 домохозяйств в пгт Ясиня и 5 дворов в Рахове. Остаются подтопленными 15 населенных пунктов в пяти административных районах Буковины и 8 населенных пунктов в 3 районах Львовщины.