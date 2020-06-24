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Завтра, 25 июня, в западных областях Украины, которые страдают от сильного паводка, снова ожидаются дожди. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко. 

«Западная часть Украины, а особенно та, которая сейчас больше всех интересует - Карпаты, Прикарпатье, Буковина - завтра снова в дождях. Соответственно гидрологическая ситуация остается сложной и опасной. Без особой необходимости не стоит ехать в эти районы, разве что с миссией разумной конструктивной помощи», – написала она.

Диденко подчеркнула, что большая часть Украины 25 июня будет находиться в сухой погоде, «разве что где-то отдельные дожди с грозами будут появляться неожиданно».

Температура воздуха ожидается в пределах + 26 + 30 градусов, на западе Украины + 23 + 27 градусов.

По прогнозу синоптика, в Киеве четверг обещает быть солнечным и теплым - без осадков, +28 градусов.

«Паводки из-за продолжительных дождей на западе Украины уже наделали беды, повреждены дороги, разрушены мосты, села оказываются в изоляции, есть даже человеческие жертвы. К сожалению, пока длительного сухого периода и полного прекращения осадков не видно. Поэтому внимательно следим за ежедневными уточненными прогнозами», – подчеркнула она.

Напомним, из-за резкого ухудшения погоды и паводка на Прикарпатье и Буковине введены чрезвычайные меры безопасности.   

Произошло значительное подтопление более нескольких сотен домов, пострадали дороги. Погибли трое людей.

Полностью утрачено межобластное сообщение Закарпатье-Ивано-Франковск в пределах Раховского района.

По состоянию на 7:00 24 июня на территории 15 административных районов Ивано-Франковской области в 165 населенных пунктах подтоплено 4596 жилых домов.   К 29 населенным пунктам нет подъезда. В Закарпатской области подтоплены 65 домохозяйств в пгт Ясиня и 5 дворов в Рахове.  Остаются подтопленными 15 населенных пунктов в пяти административных районах Буковины  и 8 населенных пунктов в 3 районах Львовщины.
ForUm

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