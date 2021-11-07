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В Украину идет похолодание - ожидаются дожди, а в Карпатах с мокрым снегом. Кроме того снижение температуры днем и морозы ночью. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.

“8 ноября ночью в западных и северных, днем в центральных областях местами небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом, 9 ноября в южной части и восточных областях дожди, на остальной территории, а 10 ноября в Украине без осадков”, — сообщили в Укргидрометцентре.

По данным синоптиков, температура завтра ночью 2-8° тепла, днем 7-12°, в южной части 13-17°; в течение 9-10 ноября в Украине снижение температуры ночью до 1-8° мороза, днем до 1-7° тепла.
ForUm

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