Иран в ближайшие дни отправит для расшифровки во Францию «черный ящик» сбитого самолета «Международных авиалиний Украины».

Как сообщает «Европейская правда», об этом говорится в заявлении на сайте МИД Ирана по итогам телефонного разговора министра Мохаммада Джавада Зарифа с канадским коллегой Франсуа-Филиппом Шампанем.

«В телефонном разговоре с министром иностранных дел Канады Франсуа-Филиппом Шампанем в понедельник министр иностранных дел Зариф сообщил ему, что Иран отправит «черный ящик» украинского самолета во Францию в ближайшие дни, чтобы проанализировать его данные», - говорится в сообщении на сайте МИД Ирана.

Зариф отметил, что решение об отправке бортового регистратора было принято уже давно и «оно будет реализовано в ближайшее время».

Министр также заявил, что Иран уже проинформировала Украину о своей готовности решать юридические вопросы, процедуре выплаты компенсации семьям пассажиров, погибших в результате трагического инцидента, а также о выплате компенсации за украинский авиалайнер.

«Однако, добавил Зариф, Украина до сих пор не назначила делегацию для проведения переговоров, но Исламская Республика Иран продолжает заниматься этим вопросом», - сообщили в иранском министерстве.

Как сообщал ForUm, 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании »Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

11 января Иран заявил, что самолет по ошибке сбили ракетой «земля-воздух». Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за крушение самолета.

СМИ предполагали, что Иран не решится передать регистраторы другой стране, опасаясь, что появятся дополнительные подробности катастрофы, в том числе данные о 20 секундах между попаданием первой и второй ракет «земля-воздух» в самолет Boeing-737.

В марте официальный представитель Ирана в Международной организации гражданской авиации согласился передать бортовые самописцы Франции или Украине для анализа, однако до сих пор этого выполнено не было.

В Иране задержаны шестеро обвиняемых в связи с делом о сбитии самолета.