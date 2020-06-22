Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что его не интересует ситуация с пятым президентом Петром Порошенко и он не занимается политическими преследованиями. Об этом Зеленский сказал в Skype-интервью канадскому изданию The Globe and Mail, сообщает УНИАН.

«Народ Украины дал свой ответ господину Порошенко, когда меня избрали президентом, и во время парламентских выборов. Народ Украины выразил поддержку другим людям, другим лицам, другим политикам и ответил на ту политику, которую проводил последние пять лет господин Порошенко, когда был президентом. Мне кажется, что Петру Алексеевичу того ответа мало», - заявил он.

По словам Зеленского, в Украине в ближайшее время должны состояться местные выборы, перед которыми Порошенко разыгрывает «политический театр». «У нас на носу - местные выборы, это еще один его большой политический кейс. Ему хочется быть жертвой, хочется, чтобы все считали, что в Украине есть политические преследования. Большинство людей в Украине понимают, что все это похоже на политический театр», - сказал Зеленский.

Он заверил, что его не интересует Порошенко, «не интересуют вопросы политического преследования, ведь я этим не занимаюсь». Зеленский выразил уверенность, что Порошенко «просто подогревает» ситуацию, ведь, по мнению президента, Порошенко «не было слышно за полгода до выборов, его политическая сила в парламенте не голосовала ни за какие большие реформы в нашей стране, которые сейчас происходят». «Я ничего не видел, кроме этой последней истории, что они начали собирать рейтинги на этом хайпе. Я к этому спокойно отношусь», - сказал Зеленский.

Напомним, 18 июня суд решал вопрос об избрании Порошенко меры пресечения в Печерском суде. Прокуратура заявляла, что будет ходатайствовать об избрании для Порошенко меры пресечения в виде содержания под стражей.

Также Порошенко заявил, что против него возбудили дело относительно разжигания религиозной розни в связи с получением Украиной томоса.

Судья перенес заседание по избранию меры пресечения пятому президенту Петру Порошенко на 1 июля.

В ГБР заявили, что 10 июня прокуроры Офиса генерального прокурора в здании ГБР сообщили о подозрении Порошенко.