также в разделеПроисшествия
Львовщина – в лидерах по числу заражений COVID-19 21
В Чернобыльской зоне снова горел лес 11
Разобрать завалы на месте взорвавшегося дома планируют до вечера 28
ООС: Боевики совершили 10 обстрелов, ранен военный 12
От взрыва дома в Киеве пострадали сотрудники Укрзализныци 36
На Донбассе ранили украинского военного 13
На Житомирщине посетитель кафе ранил ножом девять человек 33
Через порывы ветра и дожди обесточены 5 областей 19
На фронте ранен еще один украинский военный 12
Бывший военный хотел совершить серию терактов 36
В армии еще 10 случаев заражения коронавирусом 31
В еще одном футбольном клубе зафиксировали вспышку коронавируса 26
На Донбассе при взрыве пострадала женщина 94
В Кривом Роге произошел крупный пожар на центральном рынке 42
В Украине обесточены почти 200 населенных пунктов 30
Сутки в ООС: восемь обстрелов, двое раненых 40
В Днипре при задержании подозреваемого погиб полицейский 39
На Донбассе двое военных подорвались на мине 24

Государственная комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций рассмотрела вопрос компенсаций жителям пострадавшего от взрыва дома в Дарницком районе Киева, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

Киевский городской председатель Виталий Кличко сообщил, что в результате взрыва, произошедшего 21 июня 2020, была повреждена конструкция здания. Как следствие, без жилья остались 125 человек, которые проживали в 40 квартирах одной из секций дома. По предварительным данным, угрозы для других секций дома нет.

По словам городского головы, часть людей переночевали у родственников и знакомых, остальные временно отселены в интернат на Харьковском шоссе, где они были обеспечены всем необходимым.  

Предварительно комиссией принято решение рассмотреть вопрос компенсации пострадавшим стоимости приобретения нового аналогичного жилья за счет резервных фондов государства и города.

Премьер-министр Денис Шмыгаль предложил комиссии после завершения спасательных работ оценить ущерб и провести заседание Киевской городской комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которая утвердит сумму убытков, и на следующем заседании комиссии рассмотреть вопрос софинансирования.

«До следующего заседания комиссии ТЭБ и ЧС ожидаю: отчета о ходе и завершении спасательных работ, оценки городской властью полной суммы убытков и расчета необходимой суммы компенсации, а также четкой аргументации о возможности и необходимости применения механизма софинансирования выплат компенсации», - заявил премьер-министр.

Напомним, в воскресенье, 21 июня, в одном из многоквартирных домов на проспекте Григоренко в Киеве прогремел мощный взрыв. Известно о трех погибших.  Судьба трех человек  остается неизвестной.

В Министерстве внутренних дел рассматривают две версии взрыва в девятиэтажном доме в Киеве, который произошел утром в воскресенье, 21 июня. В первой предполагается, что взрыв произошел из-за взрывчатки.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги