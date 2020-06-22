Государственная комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций рассмотрела вопрос компенсаций жителям пострадавшего от взрыва дома в Дарницком районе Киева, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

Киевский городской председатель Виталий Кличко сообщил, что в результате взрыва, произошедшего 21 июня 2020, была повреждена конструкция здания. Как следствие, без жилья остались 125 человек, которые проживали в 40 квартирах одной из секций дома. По предварительным данным, угрозы для других секций дома нет.

По словам городского головы, часть людей переночевали у родственников и знакомых, остальные временно отселены в интернат на Харьковском шоссе, где они были обеспечены всем необходимым.

Предварительно комиссией принято решение рассмотреть вопрос компенсации пострадавшим стоимости приобретения нового аналогичного жилья за счет резервных фондов государства и города.

Премьер-министр Денис Шмыгаль предложил комиссии после завершения спасательных работ оценить ущерб и провести заседание Киевской городской комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которая утвердит сумму убытков, и на следующем заседании комиссии рассмотреть вопрос софинансирования.

«До следующего заседания комиссии ТЭБ и ЧС ожидаю: отчета о ходе и завершении спасательных работ, оценки городской властью полной суммы убытков и расчета необходимой суммы компенсации, а также четкой аргументации о возможности и необходимости применения механизма софинансирования выплат компенсации», - заявил премьер-министр.

Напомним, в воскресенье, 21 июня, в одном из многоквартирных домов на проспекте Григоренко в Киеве прогремел мощный взрыв. Известно о трех погибших. Судьба трех человек остается неизвестной.

В Министерстве внутренних дел рассматривают две версии взрыва в девятиэтажном доме в Киеве, который произошел утром в воскресенье, 21 июня. В первой предполагается, что взрыв произошел из-за взрывчатки.