Судьба трех человек после взрыва дома на улице Соломии Крушельницкой, 1/5 остается неизвестной, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«Город оказывает необходимую помощь всем пострадавшим. Уже переселили 45 жителей», - сказал Кличко вечером в комментарии журналистам на месте происшествия.

По его словам, уже развернули полевой палаточный городок для людей, проживающих в доме, где произошел взрыв. Также городские власти организовали необходимое медицинское обеспечение и обеспечение пищей.

«Мы оказываем помощь всем обратившимся. 45 человек временно будут жить в одном из столичных интернатов. Также «Укрзализныця» предоставила номера в отелях для пострадавших. Часть людей решили пожить у родственников и знакомых», - сказал он.

Мэр подтвердил, что под завалами в доме спасатели нашли тело еще одного погибшего. В настоящее время это уже третья жертва взрыва.

«Спасатели будут работать круглосуточно, у них есть все необходимое оборудование для работы в таких условиях. Чтобы не случилось повторных обвалов, уже завершили монтаж укрепляющих балок на 1 и 2 этажах дома. Также специалисты обследуют соседние дома. Нам надо точно знать, в каком они состоянии, чтобы не подвергать опасности людей. Относительно дома, где произошел взрыв, - специалисты говорят, что, скорее всего, его придется демонтировать. И главное - нам нужно установить причину взрыва», - отметил мэр столицы.

Кличко также заверил жильцов дома, что полиция будет круглосуточно охранять периметр возле дома, чтобы не было случаев мародерства. Также он призвал людей не пытаться без разрешения спасателей заходить в свои жилища.

Напомним, в воскресенье, 21 июня, в одном из многоквартирных домов на проспекте Григоренко в Киеве прогремел мощный взрыв. Известно о трех погибших.

В Министерстве внутренних дел рассматривают две версии взрыва в девятиэтажном доме в Киеве, который произошел утром в воскресенье, 21 июня. В первой предполагается, что взрыв произошел из-за взрывчатки.