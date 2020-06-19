Министр здравоохранения Максим Степанов назвал поведение украинцев во время карантина анархией, особенно, что касается посещения ресторанов, клубов, пляжей.

Об этом он заявил в эфире программы «Право на власть», передает Украинская правда.

«Главное, я считаю, чтобы прекратить этот рост, нужно придерживаться всех рекомендаций Министерства. Потому что иногда анархия полная с точки зрения соблюдения правил, которые мы рекомендуем. Надо посмотреть на улице происходящее в ресторанах, клубах, барах, на пляжах в Одессе. Поэтому, конечно, трудно сдерживать таким образом коронавирусную болезнь», - сказал он.

По словам министра, Минздрав контролирует ситуацию с динамикой роста количества больных COVID-19. Учитывая динамику, ведомство предлагает действия, которые нужно принимать в пределах адаптивного карантина.

Напомним, по состоянию на утро 18 июня в Украине подтверждено 34063 случая COVID-19, из них 15 447 выздоровели, 966 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 829 случаев. Прирост больных COVID-19 в Украине больше общемирового.

По состоянию на утро 19 июня подтвердили уже 34984 случая COVID-19, из них – 921 за последние сутки.