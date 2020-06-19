По состоянию на утро 19 июня в Украине подтверждено 34984 случая COVID-19, из них 16 033 выздоровели, 985 умерли, сообщил Центр общественного здоровья.
За последние сутки лабораторно подтверждено 921 случай.
По данным СНБО, умерли за сутки 19 человек, выздоровели – 586.
Напомним, по состоянию на утро 18 июня в Украине подтверждено 34063 случая COVID-19, из них 15 447 выздоровели, 966 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 829 случаев. Прирост больных COVID-19 в Украине больше общемирового.
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