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Печерский суд Киева взял под стражу до 28 июля подозреваемого в заказе нападения на советника городского головы Херсона Екатерину Гандзюк Владислава Мангера.

Об этом сообщает hromadske.

Прокуроры в деле Андрей Синюк и Ярослав Ущапивский отмечали, что после открытия стороне защиты материалов уголовного производства Владислав Мангер оказывал давление на двух свидетелей по делу. В частности, рассказывают прокуроры, он делал это не лично, а через других лиц. Говорится об угрозах во время звонков, в бумажных письмах и во время встреч.

Сам Мангер назвал это ложью, а всю подозрение против себя сфальсифицированным.

Напомним, 15 июня, подозреваемый в причастности к убийству активистки Екатерины Гандзюк глава Херсонского областного совета Владислав Мангер не доставлен в Печерский районный суд Киева, где ему должны были избирать меру пресечения, по причине пребывания в больнице якобы из-за проблем с сердцем. 

Спецподразделение СБУ утром 16 июня задержало Мангера в больнице в Херсоне, его привезти в Киев для участия в заседании Печерского районного суда.

Как известно, сотрудница Херсонского горсовета, активистка Екатерина Гандзюк, на которую было совершено нападение 31 июля в Херсоне с применением кислотыумерла 4 ноября 2018 года.

6 июня 2019 Покровский районный суд Днепропетровской области вынесен приговор непосредственном организатору преступления Сергею Торбину и соучастникам – Никите Грабчуку, Владимиру Васяновичу, Вячеславу Вишневскому и Виктору Горбунову. Им назначено наказание от трех до шести с половиной лет в соответствии с утвержденной сделкой о признании виновности между прокурором и обвиняемыми. Приговор вступил в законную силу.

24 января в Болгарии правоохранители задержали Алексея Москаленко (Левина), которого подозревают в причастности к нападению на Гандзюк.

17 марта Печерский суд Киева взял Левина под стражу до 2 апреля без внесения залога.

В апреле 2020 года Служба безопасности Украины под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора завершила досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и помощника-консультанта депутата этого же совета Алексея Левина в организации нападения на Екатерину Гандзюк.

Позже досудебное расследование по делу убийства херсонской активистки продлено до 29 июля

15 июня, подозреваемый в причастности к убийству активистки Екатерины Гандзюк глава Херсонского областного совета Владислав Мангер не доставлен в Печерский районный суд Киева, где ему должны были избирать меру пресечения, по причине пребывания в больнице якобы из-за проблем с сердцем. 
ForUm

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