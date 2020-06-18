Суд об изменении меры пресечения подозреваемому в причастности к убийству Катерины Гандзюк Владиславу Мангеру начал рассмотрение дела по существу, сообщает сообщество «Кто заказал Катю Гандзюк?».

«После многочисленных отводов, ходатайств и попыток адвокатов Мангера избежать ответственности - суд наконец начал рассмотрение дела по существу. Если простым языком – до этого адвокаты Мангера и он сам устраивали цирки и карусели со скорой, попытками заменить судью и прокуроров. Это в принципе их стандартная тактика – затягивай, чтобы не отвечать за совершенные преступления», - говорится в сообщении.

Дело в том, что завтра в 07:00 истекает срок возможного задержания Мангера и соответственно он снова «может прилечь в реанимацию в Херсоне».

«Мы надеемся, что суд это тоже понимает и не поддастся на давление Мангера и его адвокатов, которые уже по сути неделю затягивают рассмотрение дела. Мы будем ждать решения сегодня и никуда отсюда не уйдем, пока его не услышим», - заявили активисты.

Напомним, 15 июня, подозреваемый в причастности к убийству активистки Екатерины Гандзюк глава Херсонского областного совета Владислав Мангер не доставлен в Печерский районный суд Киева, где ему должны были избирать меру пресечения, по причине пребывания в больнице якобы из-за проблем с сердцем.

Спецподразделение СБУ утром 16 июня задержало Мангера в больнице в Херсоне, его привезти в Киев для участия в заседании Печерского районного суда.

Как известно, сотрудница Херсонского горсовета, активистка Екатерина Гандзюк, на которую было совершено нападение 31 июля в Херсоне с применением кислоты, умерла 4 ноября 2018 года.

6 июня 2019 Покровский районный суд Днепропетровской области вынесен приговор непосредственном организатору преступления Сергею Торбину и соучастникам – Никите Грабчуку, Владимиру Васяновичу, Вячеславу Вишневскому и Виктору Горбунову. Им назначено наказание от трех до шести с половиной лет в соответствии с утвержденной сделкой о признании виновности между прокурором и обвиняемыми. Приговор вступил в законную силу.

24 января в Болгарии правоохранители задержали Алексея Москаленко (Левина), которого подозревают в причастности к нападению на Гандзюк.

17 марта Печерский суд Киева взял Левина под стражу до 2 апреля без внесения залога.

В апреле 2020 года Служба безопасности Украины под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора завершила досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и помощника-консультанта депутата этого же совета Алексея Левина в организации нападения на Екатерину Гандзюк.

Позже досудебное расследование по делу убийства херсонской активистки продлено до 29 июля.